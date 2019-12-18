بلقبلة: “هذه هي نقطة قوتي”

كشف الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، لاعب نادي بريست الفرنسي، عن إحدى نقاط القوة في أسلوب لعبه، والتي سمحت له بتحطيم الرقم القياسي في الليغ1 الفرنسية.

وكان هاريس بلقبلة، قد سجل رقما قياسيا، خلال مباراة فريقه أمام نادي ليون، ضمن الجولة الـ7 من الليغ1، أين قطع مسافة 13.4 كلم في المباراة.

وصرح هاريس بلقبلة، في هذا الخصوص خلال حوار لصحيفة “لوباريزيان” الفرنسية: “الجري كان دائما نقطة قوتي”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لقد عملت دائما في صمت، وسجلت تطورا متواصلا، أعتبر نفسي لاعب الظل”.

وتابع هاريس بلقبلة: “لابد لي من تقديم المزيد من الناحية الهجومية، في كرة القدم الحديثة، على لاعب الوسط التسجيل”.