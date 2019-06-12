بلقبلة يبعث برسالة إعتذار للجزائريين

بعث متوسط ميدان المنتخب الجزائري هاريس بلقبلة رسالة إعتذار رسمية للشعب الجزائري نشرها على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وكان لاعب بريست الفرنسي وراء فضيحة أخلاقية بعد ظهوره في موضع مخل بالحياء في بث مباشر للعبة فورتنيت لزميله أليكسندر أوكيدجا.

وجاء في نص الرسالة:

“أتمسك بتقديم الإعتذارات..بطبيعة الحال لم أكن أعلم بأنني كنت في بث مباشر على مواقع التواصل الإجتماعي، أعترف أن تصرفي كان خاطئا، خلال تربص في غاية الأهمية، بالرغم من كل هذا لا أبحث على أي حجة لتبرئة نفسي، لأنني إقترفت ذنبا وأنا أدفع الثمن”.