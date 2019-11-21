بلقبلة يتجه لتضييع مواجهة نانت

يعاني الدولي الجزائري هاريس بلقبلة من إصابة، قد تحرمه من المشاركة في مباراة فريقه بريست، أمام نادي نانت.

وكشفت الصحافة الفرنسية، أن هاريس بلقبلة عاد لناديه وهو يعاني من إصابة، بعد مشاركته في التربص الأخير للمنتخب الوطني.

وصرح مدرب نادي بريست، أن لاعبه الجزائري، لازال يشعر ببعض الألام على مستوى الكاحل، وسيتم الفصل في مشاركته أمام نانت، في الحصة التدريبية المقبلة للنادي.

وسيخضع لاعب الخضر، لفحوصات معمقة، للتأكد من مدى خطورة الإصابة التي يعاني منها، قبل ترسيم مشاركته من عدمها أمام نادي نانت.

يذكر أن هاريس بلقبلة، شارك بديلا في مباراة الخضر، أمام منتخب زامبيا، ليغيب بعدها أمام بوتسوانا، بسبب إصابة في الكاحل.