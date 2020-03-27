بلقبلة يحطم رقما قياسيا في الدوري الفرنسي

حقق الدول الجزائري هاريس بلقبلة، لاعب نادي بريست الفرنسي، رقما قياسيا خلال الموسم الجاري من الدوري الفرنسي، جعله يتفوق على كل لاعبي الليغ1.

وكشف الحساب الرسمي لليغ1 الفرنسية، عن تصدر هاريس بلقبلة، قائمة اللاعبين الأكثر ركضا فوق الميدان في مباراة واحدة هذا الموسم.

وتمكن لاعب الخضر، من تصدر قائمة لاعبي الليغ1، بعد قطعه مسافة 13.6 كلم، خلال المباراة التي جمعت فريقه بريست، بنادي ليل.

ويملك الدولي الجزائري، رقمين آخرين في رصيدهم هذا الموسم، حيث سجل 13.4 كلم أمام ليون، و13.3 كلم أمام بي أس جي.

وبهذا يؤكد هاريس بلقبلة، الفورما العالية التي يتواجد عليها، والمجهودات الكبيرة التي يبذلها في كل مباراة.