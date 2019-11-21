بلقبلة يحقق رقما قياسيا في الدوري الفرنسي

بصم الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، لاعب نادي بريست، على بداية موسم قوية ضمن تشكيلة ناديه، محققا رقما قياسيا، في الليغ1 الفرنسية.

وكشف الإحصائيات، أن هاريس بلقبلة، يعد ثاني أكثر لاعب ركضا في الملعب، بمعدل 11.9 كلم، في المباراة الواحدة.

ويحمل الدولي الجزائري، الرقم القياسي في الليغ1 الفرنسية لهذا الموسم، من حيث المسافة التي قطعها في مباراة واحدة، والتي بلغت 13.4 كلم، وكان ذلك خلال مواجهة ليون.

وتؤكد هذه الأرقام، الجاهزية البدنية الكبيرة لهاريس بلقبلة، هذا الموسم، والتي قد يفتقدها ناديه بريست، في مباراته المقبلة أمام نانت، بالنظر للإصابة التي يعاني منها اللاعب.