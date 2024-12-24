بلقبلة يدخل اهتمامات أندية أوروبية

يحظى متوسط الميدان الدولي الجزائري الناشط في صفوف نادي أنجي الفرنسي، هاريس بلقبلة، باهتمام ناديين، أحدهما فرنسي والآخر إيطالي. تحسبا للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لما كشفه موقع فووت ميركاتو الفرنسي، اليوم الثلاثاء، فإن نادي رين الناشط في “الليغ 1”. وضع اسم هاريس بلقبلة، ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

كما أوضح المصدر ذاته بأن إدارة نادي ساسولو الناشط في الدرجة الثانية الإيطالية “سيري بي” وضعت اسم مع اللاعب السابق لنادي بريست على قائمة اهتماماتها. تحسبا للتعاقد معه في إطار تدعيم الفريق للعودة سريعا إلى دوري الأضواء “الكالتشيو”.