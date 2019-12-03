“بلقبلة” يدفع ثمن أدائه الباهت ضد “لوام”

الرياضة
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“بلقبلة” يدفع ثمن أدائه الباهت ضد “لوام” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

دفع النجم الدولي الجزائري “هاريس بلقبلة” ثمن أدائه الباهت في مواجهة فريقه الماضية من الدوري الفرنسي.

“بلقبلة” وجد نفسه على مقاعد البدلاء في لقاء “بريست” ضد الضيف “ستراسبورغ” الجاري حاليا لحساب الجولة 16.

وكان نجم الخضر قد مر جانبا ضد “أولمبيك مارسيليا” في اللقاء الماضي باصما على أداء سيئ جدا جعله عُرضة للكثير من الانتقادات.

يُذكر ان “بلقبلة” أصيب في تربص الخضر الآخير قبل أن يعود للميادين بمناسبة اللقاء الذي جرى بفيلدروم.


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