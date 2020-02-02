بلقبلة يعود للمنافسة بعد غياب طويل

سجل الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، عودته لأجواء المنافسة، أمس السبت، بمناسبة المواجهة التي جمعت فريقه بريست، بنادي ديجون.

وشارك بلقبلة، بديلا في هذه المباراة، حيث أقحمه مدربه أوليفر دال أوغليو، في الدقيقة الـ75، بديلا لزميله هوغو ماغنيتي.

وتأتي عودة لاعب الخضر للميادين، بعد شفائه من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، والتي أبعدته عن المنافسة، لأزيد من شهر.

وتعرض بلقبلة، لهزيمة قاسية رفقة ناديه بريست، أمام ديجون، بنتيجة 3-0، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.

يذكر أن هاريس بلقبلة، كان ركيزة أساسية في تشكيلة ناديه بريست بداية الموسم الجاري، قبل أن يغيب عن آخر 6 مباريات لفريقه، بسب الإصابة.