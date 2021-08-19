بلقبلة يعود من الإصابة ويؤكد جاهزيته لمواجهة رفقاء ميسي

استعاد الدولي الجزائري هاريس بلقبلة عافيته، كما أبدى جاهزيته للعودة إلى تشكيلة ناديه بريست، تحسبا للمواجهة المقبلة التي ستجمعهم بنادي باريس سان جيرمان.

وصرح مدرب بريست، ميشال دير زكاريان، في هذا الخصوص: “بلقبلة سيكون جاهزا لمباراتنا المقبلة أمام باريس سان جيرمان”.

ويأتي هذا بعد التأكد من تعافيه الدولي الجزائري من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى كاحل القدم، خلال مشاركته في مباراة الجولة الأولى من الليغ1 أمام نادي ليون.

يذكر أن هاريس بلقبلة، وناديه بريست، سيواجهون هذا الجمعة، نادي باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثالثة من الليغ1.