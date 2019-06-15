“بلقبلة” يكشف خُطته لإسترجاع “حُب” الجزائريين والعودة للخضر!

كشف الدولي الجزائري، هريس بلقبلة بأنه يعتزم العودة في المُستقبل لصفوف المنتخب الوطني، بعد فضيحته الأخيرة في تربص الدوحة القطرية.

وصرّح قائلا لـ”فرانس فوتبول” :”سأعمل كل شيء من أجل إثبات قدرتي على تدعيم الخضر، وإستحقاق الدعوة، وإسترجاع محبة الجماهير الجزائرية”.

وأردف :”أريد أن أظهر للأنصار بأني أتحمل مسؤولية الخطأ الذي وقعت فيه، وأجدد إعتذاراتي لجميع الجزائريين دون إستثناء، وسأستدرك سقطتي”.

وإعتبر لاعب “براست” بأن المُستويات التي سيقدمها مع فريقه، ستكون كفيلة بإعادة المياه الى مجاريها مع مُحبي الأفناك.

يُذكر بأن متوسط الميدان تعرض للإستبعاد من طرف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بعدما كان معنيا بالمُشاركة في الكان 2019 بمصر.