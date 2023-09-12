بلقبلة يلتحق ببودبوز في نادي أحد السعودي

رسّم الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، اليوم الثلاثاء انتقاله إلى الدوري السعودية، من بوابة نادي أحد، الناشط القسم الثاني.

وأعلنت إدارة نادي أحد، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن ضمها خدمات بلقبلة، بعد توقيه هذا الأخير على عقده مع الفريق.

كما استعرض مسؤولي النادي السعودي، صور بلقبلة، بقميص ناديه الجديد، بعد تزقيه الطرفان على العقد الذي يربطهما.

وبهذا سيجاور هاريس بلقبلة، في الموسم الجديد، مواطنه رياض بودبوز، الذي أمضى هو الآخر اليوم الثلاثاء على عقده الجديد مع ناديه أحد.