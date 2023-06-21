بلقبلة يمنح موافقته للإنتقال إلى البطولة القطرية

اجمع الإعلام القطري على قرب انتقال الدولي الجزائري هاريس بلقبلة إلى البطولة القطرية من بوابة الغرافة.

وقالت جريدة “الراية” القطرية أن بلقبلة منح موافقته المبدئية لحمل قميص الغرافة خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة موسمين.

كما أكدت أن نادي قطر القطري هو الآخر دخل المنافسة للظفر بخدمات قائد فريق بريست الفرنسي الذي قدم مباريات كبيرة معه، و يعتبر أحد ركائزه السابقة.

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