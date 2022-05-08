بلقبلة ينال تكريما خاصا من قبل بريست

أعلن نادي بريست عبر صفحته الرسمية اليوم على الفايسبوك عن تكريم الدولي الجزائري هاريس بلقبلة بجائزة لاعب الشهر لثاني مرة على التوالي.

كما هنأه بطريقته الخاصة. حينما نشر الفريق الفرنسي تدوينة “تهانينا للاعب خط وسط بريست الذي فاز للمرة الثانية على التوالي في الشهر”.

ونشر فريق بريست صورة لمتوسط ميدان الفريق الذي يتواجد في فورمة عالية ونسق تصاعدي كبير الذي عاد على زملائه بالفائدة.

في انتظار التأكيد مجدّدا من قبل زميله ومواطنه يوسف بلايلي في قادم المواعيد.

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