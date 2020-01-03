“بلقبلة” يواصل دفع ثمن اصابته في تربص الخضر

منذ اصابته على مستوى الكاحل في تربص المنتخب الوطني الآخير لم يستطع “هاريس بلقبلة” استرجاع كافة امكانياته والمشاركة باستمرار مع فريقه “بريست” الفرنسي.

“بلقبلة” سيغيب مُجددا عن مباراة فريقه ضد لوريون لحساب منافسة كأس فرنسا حسب ما صرح به مدرب “بريست” “دالوليو”.

الآخير قال خلال ندوة صحفية:”هاريس بلقبلة لا يزال في مرحلة الانتعاش، يركض لكنه يتلقى العلاج في نفس الوقت، لم نعيده الى المجموعة بعد العطلة بسبب شعوره ببعض الآلام”.

ويأمل متوسط ميدان الخضر في استرجاع امكانياته في أسرع وقت للعودة مجددا للتشكيلة الأساسية لفريقه بريست.