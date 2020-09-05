بلقبلة يُجدد عقده مع بريست

جدد الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، وفاءه لناديه بريست الفرنسي، من خلال تجديد عقده مع الفريق ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلنت إدارة نادي بريست، اليوم السبت، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تجديد بلقبلة لعقده مع الفريق.

وكشفت إدارة النادي الفرنسي، أن الدولي الجزائري، أمضى على عقده الجديد، الذي سيربطه بالفريق إلى غاية 2023.

يذكر أن هاريس بلقبلة، التحق بنادي بريست صيف 2018، قادما من نادي تور، قبل أن يجدد عقده هذا الصيف لثلاثة سنوات أخرى.