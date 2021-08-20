بلقبلة يسقط أمام باريس سان جيرمان في غياب ميسي

تعرض اللاعب الدولي الجزائري هاريس بلقبلة لهزيمة ثقيلة أمسية اليوم الجمعة أمام العملاق باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 افي إطار الجولة الثالثة من الليغ1 الفرنسية بملعب فرانسيس لو بلي.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري هاريس بلقبلة أساسيا في هذمه المباراة إلى غاية الدقيقة الـ74 أين ترك مكانه لزميله الفرنسي هوغو مانيتي.

وسجل أهداف المباراة كل من هيريرا في الدقيقة الـ23، مبابي د 36، إيدريسا غاي 73، وديماريا في الدقيقة الـ90 من جانب فريق العاصمة، فيما سجل ثنائية بريست كل من أونورا في الدقيقة الـ42، ومونيي 85.

وشهدت المباراة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تواجد خارج القائمة بالرغم من إلتحاقه بتدريبات البي أس جي منذ أسبوع .