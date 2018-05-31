بلقروي يتجه لتعويض عبد اللاوي في محور دفاع سوسطارة

يتجه فريق إتحاد العاصمة للتعاقد مع المدافع الدولي هشام بلقروي ليكون أولى صفقات الفريق الصيفية هذا الموسم.

وأصرّت إدارة سوسطارة على التعاقد مع مدافع محوري من أجل تعويض غياب المدافع ايوب عبد اللاوي الذي إنتقل إلى فريق أف سي سيون السويسري، في صفقة إنتقال حرة بعد إنتهاء عقده مع سوسطارة

وسينتقل اللاعب هشام بلقروي إلى فريق إتحاد العاصمة في صفقة إنتقال حرة بعدما فسخ عقده مع نادي موريرينسي الناشط في الدرجة الأولى من الدوري البرتغالي.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب السابق لفريق الترجي التونسي على عقده مع نادي العاصمة في الساعات القليلة القادمة، ليكون أول صفقات فريق سوسطارة خلال فترة التحويلات الصيفية.

وتتجه إدارة إتحاد العاصمة برئاسة المدير العام للنادي عبد الحكيم سرّار لتجديد عقد اللاعب قدور بلجيلالي الذي ينتهي خلال شهر ديسمبر من عام 2018.