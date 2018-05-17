بلقروي يفسخ عقده مع موريرينسي ويتجه للعودة لتونس

فسخ المدافع الدولي الجزائري هشام بلقروي عقده مع نادي موريرينسي الناشط في الدوري البرتغالي الممتاز.

ويهدف صاحب ال27 ربيعا للعودة للدوري التونسي الموسم المقبل ما جعله يفسخ عقده الذي كان يمتد لموسم إضافي مع موريرينسي.

ومنح مُسيري الفريق الذي ضمن بقائه رسميا في الدوري البرتغالي الممتاز موافقتهم لمُدافع الترجي السابق من أجل الرحيل.

وكشفت الصحافة التونسية الصادرة أمس الأربعاء أن إدارة الترجي الرياضي التونسي أعربت عن رغبتها في إستعادة إبن الباهية وهران.

وللتذكير فإن بلقروي شارك هذا الموسم في 17 لقاء فقط مع الفريق البرتغالي وغاب عن أخر 5 لقاءات بسبب الإصابة.