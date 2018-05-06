بلقسام:” لا يجوز لأي طبيب رفض المناوبة “

قال المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة سليم بلقسام، اليوم الأحد،إنه لا يجوز للأطباء المقيمين رفض المناوبة.

بلقسام وفي مداخلة مباشرة على تلفزيون “النهار”،أشار الى وجود العديد من الحلول التي ستكشف عنها الوزارة في الايام المقلبة،لضمان الحد الادنى من الخدمة للمواطنين.

مؤكدا أن الدولة لن تبقي على القطاع الصحي في هذا الحال.

الناطق بإسم وزارة الصحة أكد في تصريح على المباشر لتلفزيون “النهار” أنه لا يحق للأطباء المقيقن رفض المناوبة.

وضمان الحد الأدنى للخدمة.

موضحا أن وزارة الصحة قد تكفّلت بكل المطالب التي رفعها ممثلي الأطباء المقيمين.

مضيفا :”نحن لا نفهم سبب تمسك الأطباء بالإضراب”