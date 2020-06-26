بلقيدوم: “اجتماعنا مع أندية الشرق كان رياضيا وليس لأي شيء آخر”

الرياضة
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بلقيدوم: “اجتماعنا مع أندية الشرق كان رياضيا وليس لأي شيء آخر”
بقلم أمير بهلول

أكد “فاروق بلقيدوم”، نائب رئيس الرابطة، أن الاجتماع مع أندية الشرق الذي جرى في قسنطينة كان رياضي وليس لأي شيء آخر.

وقال “بلقيدوم” في تصريحات للإذاعة الوطنية: “اجتماعنا مع أندية الشرق كان رياضي وليس من أجل التحضير لأي انتخابات مثلما روج له”.

وأضاف: “تحدثنا عن إمكانية استئناف البطولة من عدمها، وتحدثنا في مشاكل عديدة للأندية والنقطة التي أخذت وقتا طويلا هي تطبيقات البروتوكول الصحي”.

وتابع: “كان مستوى المناقشة في القمة، والأراء كانت مفيدة للجميع وخاصة للرابطة”.

وختم كلامه: “قدموا اقتراحات للرابطة وللإتحادية الجزائرية، كما أن القرار الأخير يبقى للمكتب الفيدرالي”.


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