 بلقيدوم: “الخضوع لفحص كورونا إلزامي قبل استئناف المنافسة”

كشف نائب رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، فاروق بالقيدوم، أن الخضوع لفحص كشف كورونا سيكون الزاميا في حال استئناف المنافسة.

وصرح مصادر صحفية، تصريحات فاروق بالقيدوم، لـ(و.أج)، أين قال: “اختبارات الكشف عن كورونا ستكون الزامية على لاعبي البطولة في حال استئناف المنافسة”.

وأضاف: “سنقدم سلسلة من الإجراءات والتوصيات للمعنيين بالأمر، لاستئناف البطولة، بما في ذلك اختبار الفحص، فالأمن الصحي مهم للغاية في مثل هذه الحالات الاستثنائية”.

وتابع فاروق بالقيدوم: “نحن بصدد وضع بروتوكول لاستئناف المنافسة، بالخصوص ما تعلق بالطريقة التي سيستأنف بها اللاعبون التدريبات، والتدابير الوقائية التي يتعين على الجميع تطبيقها واحترامها”.

يذكر أن معظم الإتحادات الكروية الأوروبية فرضت على الأندية اخضاع لاعبيها لفحص كورونا قبل السماح لهم باستئناف التدريبات، على غرار إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا وغيرهم.