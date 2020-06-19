بلقيدوم: “رؤساء أندية الغرب غير مستعدين لاستئناف المنافسة”

الرياضة
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بلقيدوم: “رؤساء أندية الغرب غير مستعدين لاستئناف المنافسة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف عضو مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم، فاروق بلقيدوم، أن رؤساء أندية الغرب الجزائري، أكدوا خلال اجتماعهم الأخير مع الرابطة، عدم استعدادهم لاستئناف المنافسة.

وصرح بلقيدوم، لتلفزيون “النهار”: “الأندية تعاني من مشاكل كبيرة، والرؤساء أكدوا خلال اجتماعنا الأخير، عدم استعدادهم لاستئناف المنافسة”.

وأضاف: “معظم رؤساء الأندية يعانون من مشاكل مادية كبيرة، لن تسمح لهم باستئناف المنافسة، خاصة وأن بعض اللاعبين رفضوا تخفيض رواتبهم”.

وأوضح عضو مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم، فاروق بلقيدوم، أن رؤساء أندية الغرب الجزائري طالبت بحلول قانونية في هذا الخصوص.


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