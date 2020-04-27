بلقيدوم: “لم نحدد أي تاريخ لاستئناف البطولة ولا حتى التدريبات”

أكد الناطق الرسمي للرابطة المحترفة لكرة القدم، فاروق بلقيدوم، أن وزارة الصحة هي المخولة الوحيدة لمنح الضوء الأخضر لاستئناف المنافسة.

ونقلت (و.أ.ج)، تصريحات بلقيدوم في هذا الخصوص، أين قال: “نحن كرابطة محترفة، لا يمكننا إقرار أي شيء، وزارة الصحة عي الوحيدة التي تملك الصلاحيات في منح الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الرابطتين الأولى، والثانية”.

وأضاف: “لا يمكننا اتخاذ أي قرار، كون فترة الحجر الصحي المنتظر نهايتها يوم الأربعاء المقبل، من المتوقع تجديدها، لهذا لم نحدد أي تاريخ لاستئناف البطولة، ولا حتى التدريبات”.

وختم فاروق بالقيدوم: “عقد اجتماع بين مسؤولي الرابطة، والفاف، غير مطروح حاليا، لأننا في انتظار تطورات الوضع الصحي قبل اتخاذ أي قرار”.