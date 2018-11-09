 بلقيدوم: “من هو الشخص الذي يستشيره مدوار على الـ11 ليلا؟”

وجّه العُضو المُستقيل من الرابطة الوطنية لكرة القدم، فاروق بلقيدوم تساؤلات حول الأطراف الفاعلة التي تتحكم في البرمجة التي تعلن عنها الرابطة في ساعات متأخرة من الليل.

وتحدث بلقيدوم في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة حول السبب الذي أدى لإستقالته من منصبه قائلا:

“أنا شخص منتخب من طرف أعضاء الرابطة مثلما تم الإنتخاب على مدوار ومن حقنا التدخل في برمجة الجولات”.

وأضاف: ” تساءلت عن سبب عدم إجراء مباراة الكلاسيكو بين شبيبة القبائل وإتحاد العاصمة يوم الإثنين وتأخيره يوم الثلاثاء ، لم أتقبل كمسؤول تأجيل اللقاء إلى يوم الثلاثاء ”

وأضاف: “رئيس فريق شبيبة القبائل إذا دافع على فريقه فأنا أوافقه الرأي، لكن ليس بتلك الطريقة”.

“سأطرح عليكم سؤال اليوم عن هوية الشخص الذي يستشيره عبد الكريم مدوار على الساعة الحادية عشر ليلا من أجل برمجة المباريات”.