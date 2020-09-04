بلقيدوم يعترف بتقصير الرابطة في حق إتحاد العاصمة

إعترف نائب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم فاروق بلقيدوم بالخطأ الذي إقترفته هذه الهيئة الكروية في حق فريق إتحاد العاصمة.

وتحدث بلقيدوم عن إسترجاع فريق إتحاد العاصمة للنقاط الثلاثة في إتصال بالقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“أهنئ إتحاد العاصمة بعد فوزه بالقضية أمام محكمة لوزان وذهابه بعيدا في هذا الملف.. كان هناك صراع بين الإتحاد والرابطة والفريق هو من فاز في الأخير”.

وأضاف:” في الأخير كرة القدم هي الفازة ولا يوجد طرف خاسر، لكن كان بمقدورنا تجنب كل هذه الأمور منذ البداية”.