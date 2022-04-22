بلقيس تطرح أحدث أغانيها احتفالاً بعيد الفطر
طرحت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي أحدث أغنياتها احتفالاً بعيد الفطر المبارك والتي حملت اسم العيد جاء.
وقدمت بلقيس الأغنية باللغة العربية الفصحى، وتم تصويرها في چورجيا مع المخرج دان حداد. الذي تعاون معها في أكثر من فيديو كليب مثل ممكن وانتهى.
وتعتبر «العيد جاء» هي أولى الأغاني التي طرحت حتى الآن احتفالاً بموسم عيد الفطر 2022. في تعاون أول بين بلقيس وريفا.
يذكر أن بلقيس فتحي تستعد خلال الفترة المقبلة لإصدار ثاني أغنياتها باللهجة المصرية بعد أغنية دبلوماسي. التى أصدرتها فى صيف 2021 وحققت نجاحاً مع الجمهور المصري. وهي الأغنية التي جددت بها التعاون مع الشاعر والملحن المصري عزيز الشافعي وتم تصويرها منذ شهرين بمصر.
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بلقيس فتحي تُفجر مفاجأة وتعلن رفع قضية خلع على زوجها سلطان
فاجأت النجمة اليمنية، بلقيس فتحي، جمهورها، بإعلانها عن رفعها لقضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.
وقالت بلقيس في برنامح mbctrending، إنها تُسأل كثيرا في الآونة الأخيرة عن سبب غياب زوجها وعدم ظهورهما معا.
خصوصاً أن زوج بلقيس، كان يرافقها في السفر والمقابلات الإعلامية.
وأوردت الفنانة: “أنا رافعة قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلنا ثقة بالقضاء النزيه ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع ولا يمكنني أن أتكلم بشيء”.
واستمر زواج بلقيس فتحي، 5 سنوات، بعد حفل زواج أسطوري، ولديها طفل إسمه تركي.
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“يحيى طبيش: “الكاستينغ في الجزائر أكبر أكذوبة
فجر الإعلامي يحيى طبيش قنبلة على المباشر عبر بلاطو زابينغ رمضان بخصوص الكاستينغ في الجزائر.
وخلال البرنامج إعتبر طبيش أن الكاستينغ في الجزائر أكبر أكذوبة تروّج للمواهب الشابة وللأشخاص الذين يحبون ويحلمون بالتمثيل.
وتابع طبيش بالقول ان عملية الكاستينغ تقوم بجمع عدد هائل من المواهب عبر ولايات الوطن لمدة 3 أيام أوأكثر. بالإضافة إلى ان اوليائهم فارحون بابناءهم منتظرين لحظة القبول. وفي الاخير لا تتم عملية الكاستينغ وإنما يقومون بتصويرهم وفقط ثم يخبرونهم ان دعوة ستصلهم.
كما إستنكر طبيش هذه الأكذوبة، معتبرا إياها استغباء للناس وللمواهب الشابة ومتاجرة بأحلام الناس.
طالع أيضا: يحيى طبيش يعتذر من سليمة سواكري على المباشر لهذا السبب
قدّم الإعلامي يحيى طبيش على المباشر عبر بلاطو زابينغ رمضان إعتذاره للوزيرة المنتذبة السابقة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري.
وجاء هذا الإعتذار على خلفية تعليق نشره عبر حساب بطلة الجيدو أبدي فيه رأيه في دخول سليمة سواكري عالم التنشيط والإعلام.
وقال طبيش انه كتب يومها انه من الاحسن أن تتوجه الوزير المنتدبة آن ذاك إلى الإهتمام بمشاكل قطاعها والوقوف عليها. وتابع طبيش أنه لم يشاهد وقتها سواكري وهي تنشط حصة إفتح قلبك ليتلقى بعدها عدد هائل من التعليقات يعارضون رأيه.
واكد طبيش خلال برنامج زابينغ رمضان أنه أصدر حكما مسبقا على سليمة سواكري وإنبهر وإعترف فيما بعد بأنه اخطأ في حقها بعدما شاهد حصتها التي لم يراها من قبل. كما إعترف طبيش بالقدرة الكبيرة لسواكر وإحترافيتها في التنشيط وتقديم الافضل.
وفي الاخير قال طبيش أنه يعترف بحكمه المسبق ضد سواكري ويقدم إعتذاره على المباشر.