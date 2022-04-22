بلقيس تطرح أحدث أغانيها احتفالاً بعيد الفطر

طرحت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي أحدث أغنياتها احتفالاً بعيد الفطر المبارك والتي حملت اسم العيد جاء.

وقدمت بلقيس الأغنية باللغة العربية الفصحى، وتم تصويرها في چورجيا مع المخرج دان حداد. الذي تعاون معها في أكثر من فيديو كليب مثل ممكن وانتهى.

وتعتبر «العيد جاء» هي أولى الأغاني التي طرحت حتى الآن احتفالاً بموسم عيد الفطر 2022. في تعاون أول بين بلقيس وريفا.

يذكر أن بلقيس فتحي تستعد خلال الفترة المقبلة لإصدار ثاني أغنياتها باللهجة المصرية بعد أغنية دبلوماسي. التى أصدرتها فى صيف 2021 وحققت نجاحاً مع الجمهور المصري. وهي الأغنية التي جددت بها التعاون مع الشاعر والملحن المصري عزيز الشافعي وتم تصويرها منذ شهرين بمصر.

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