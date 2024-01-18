بلقيس تفاجىء الجمهور بظهورها دون مكياج أو فلتر!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانة بلقيس، ظهرت فيه بدون مكياج أو فلتر.

ونشرت بلقيس عبر حسابها الرسمي على انستغرام، فيديو، ظهرت فيه بدون أي علامات من المكياج. وهو ما أثار استغراب الجمهور الذي لم يألف أن يراها في هكذا صورة.

https://www.instagram.com/p/C2MspsJpgyC

وأحيت النجمة بلقيس مؤخرا حفلا غنائيا مميزا رفقة النجمين حسين الجسمي وتامر حسني في ختام مهرجان دبي للتسوق.

وكانت بلقيس أعلنت في منتصف عام 2021 نبأ انفصالها عن زوجها ووالد ابنها الوحيد تركي، رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف بعد زواج استمر نحو 5 سنوات.