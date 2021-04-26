بلقيس فتحي تُفجر مفاجأة وتعلن رفع قضية خلع على زوجها سلطان

فن وثقافة
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بلقيس فتحي تُفجر مفاجأة وتعلن رفع قضية خلع على زوجها سلطان
بقلم نادية بن طاهر

فاجأت النجمة اليمنية، بلقيس فتحي، جمهورها، بإعلانها عن رفعها لقضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

وقالت بلقيس في برنامح mbctrending، إنها تُسأل كثيرا في الآونة الأخيرة عن سبب غياب زوجها وعدم ظهورهما معا.

خصوصاً أن زوج بلقيس، كان يرافقها في السفر والمقابلات الإعلامية.

وأوردت الفنانة: “أنا رافعة قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلنا ثقة بالقضاء النزيه ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع ولا يمكنني أن أتكلم بشيء”.

واستمر زواج بلقيس فتحي، 5 سنوات، بعد حفل زواج أسطوري، ولديها طفل إسمه تركي.


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