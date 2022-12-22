بلقيس: لهذا السبب مُنعنا من الكعب العالي في حفل المونديال

قالت الفنانة بلقيس فتحي، أن الفيفا منع إرتداء الكعب العالي في حفل ختام مونديال قطر الأحد الماضي والذي شاركت فيه.

وعبرت الفنانة، خلال لقائها في برنامج “mbctrending”، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في حفل ختام بطولة كأس العالم.

منوهة على أنها كانت سوف تظهر بكعب عالي في الحفل، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منعها من ذلك الأمر.

وأوردت الفنانة: ” الفيفا بلغونى بعدم ارتداء كعوب عالية لعدم احداث أي تلفيات بأرضية الملعب”.

وتابعت، إن الإطلالة التي ظهرت بها في الحفل نالت على اعجاب الحضور في مدرجات الملعب، حيث شبهوا إطلالتها بكأس العالم.

وأشارت إلى أن مشاركتها في حفل ختام البطولة إضافة كبيرة في مسيرتها الفنية. لافتة إلى انها انبهرت بمستوى التنظيم الذي قامت به دولة قطر.

وقالت بلقيس، أنها قبل انطلاق بطولة كأس العالم، كانت تشجع جميع المنتخبات العربية المشاركة من قلبها.

وعن كواليس مشاركتها في الحفل الختامي، قالت بلقيس” الادرينالين بداخلي كان طائرفي السماء قبل دخولي المسرح. وعندما وقفت عليه ورأيت الناس من حولي تفاعلت بشدة وزاد حماسي”.

وقدمت الفنانة بلقيس مؤخراً، الأغنية الدعائية لكأس العالم “Light The Sky” مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمة رياض.

هذا وأقيم الحفل الختامي لمونديال قطر، الأحد الماضي، بمشاركة العديد من نجوم الغناء في العالم، وتوج منتخب الأرجنتين بالبطولة.