بلكالام: “دورة FAST TRACK أفادتنا كثيرًا في عالم التدريب”

أبدى الدولي الجزائري السابق، سعيد بلكالام، سعادته بالمشاركة في الدورة التكوينية لنيل شهادة “FAST TRACK”. مؤكدًا أهميتها للاعبين السابقين الراغبين في دخول مجال التدريب.

وقال بلكالام، في تصريحات للموقع الرسمي لـ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: “الكاف والفاف نظما هذا التربص (FAST TRACK) لأنه أمر ضروري بالنسبة للاعبين واللاعبين السابقين. أتمنى أن الخبرة التي أخذناها كلاعبين ستفيدنا كذلك في هذا التربص، وأطلب من الزملاء اللاعبين القيام به لأنه مفيد”.

وأضاف المدافع الذي حمل ألوان شبيبة القبائل قبل أن يحترف في عدة أندية أوروبية: “الشيء الرائع في هذا التربص هو الجمع بين الخبرة التي اكتسبناها نحن اللاعبين وما نتعلمه خلال التكوين”.

وختم تصريحاته بالقول: “مثل هذه التربصات تساعدنا على التطور أكثر في مجال التدريب، وهذا أمر مهم جدًا في مسيرتنا المستقبلية”.