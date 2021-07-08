“بلكالام” رافق الشبيبة الى كوتونو لحضور نهائي كأس الكاف

رافق المُدافع الدولي الجزائري السابق “السعيد بلكالام” بعثة فريق شبيبة القبائل الى العاصمة البينينية “كوتونو” لحضور نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

لاعب المُنتخب الوطني السابق تنقل أمس الأربعاء رفقة فريق القلب لتشجيع زملاء اللاعب رزقي حمرون في النهائي المُقرر يوم السبت ال10 جويلية بملعب الصداقة.

ويواجه فريق شبيبة القبائل نادي الرجاء البيضاوي المغربي في النهائي على أمل التتويج بالنجمة الثامنة في تاريخه.