عاجل

بلكالام :”كُنا رجالا فوق الميدان”

الرياضة
  • -
  • 0
بلكالام :”كُنا رجالا فوق الميدان”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر قائد شبيبة القبائل، السعيد بلكالام عن فخره بالأداء المُقدم من طرف زملائه خلال “الكلاسيكو” الذي حسموه لصالحهم بثلاثية لواحد.

وتحدث قائلا لتلفزيون “النهار” :”اللاعبون كانوا رجالا فوق أرضية الميدان، ونشكرهم على الأداء المُقدم منذ بداية المواجهة إلى غاية نهايتها”.
وأضاف :”عشنا ضغطا كبيرا قبل اللقاء، بالنظر لوضعيتنا السيئة في الترتيب، ولعبنا على أرضنا جعلنا مُطالبين بتحقيق نقاط الإنتصار الثلاث”.
وختم مُدافع المنتخب الوطني :”الحمد الله ربي وفقنا، ونشكر الأنصار أيضا على وقوفهم معنا، وسنعمل للمواصلة على هذا النحو مُستقبلا”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital