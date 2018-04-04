بلكالام :”كُنا رجالا فوق الميدان”

عبّر قائد شبيبة القبائل، السعيد بلكالام عن فخره بالأداء المُقدم من طرف زملائه خلال “الكلاسيكو” الذي حسموه لصالحهم بثلاثية لواحد.

وتحدث قائلا لتلفزيون “النهار” :”اللاعبون كانوا رجالا فوق أرضية الميدان، ونشكرهم على الأداء المُقدم منذ بداية المواجهة إلى غاية نهايتها”.

وأضاف :”عشنا ضغطا كبيرا قبل اللقاء، بالنظر لوضعيتنا السيئة في الترتيب، ولعبنا على أرضنا جعلنا مُطالبين بتحقيق نقاط الإنتصار الثلاث”.

وختم مُدافع المنتخب الوطني :”الحمد الله ربي وفقنا، ونشكر الأنصار أيضا على وقوفهم معنا، وسنعمل للمواصلة على هذا النحو مُستقبلا”.