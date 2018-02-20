بلكالام والكهول يُسقطون ماجر في المحظور!!

تحوّل الناخب الوطني، رابح ماجر، لموضع سُخرية بمواقع التواصل الإجتماعي بعد كشفه عن قائمة الـ25 لاعبا المعنيين بالتربص القادم للمحليين.

وأبدى جميع المُتابعين عن دهشتهم لاستدعاء السعيد بلكالام الذي لم يلعب منذ ماي 2017 إلى فيفري 2018 سوى ربع ساعة.

ولفت أسطورة “بورتو” الأنظار باستدعاء عناصر مُتقدمة في السن وصلت أو تجاوزت الـ30 عاما على شاكلة شاوشي، بن موسى ولاكروم.

ووضع صاحب الكعب الذهبي نفسه في حرج حقيقي، لأن قائمته عاكست تصريحاته التي كانت تُنادي بمنح الفُرصة للعناصر المحلية الشابة.