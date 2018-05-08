بلكالام يُضيع مُواجهة السعودية!

لن يكون الدولي الجزائري، السعيد بلكالام، معنيا بالمواجهة التي تنتظر المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي، غدا الأربعاء، وذلك بسبب الإصابة.

وتعرض المُدافع المتألق في مونديال 2014 لمُشكل عضلي، خلال الجولة الماضية من الدوري، خلال المواجهة بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة.

وجاء هذا الغياب في وقت حساس بالنسبة للاعب الأسبق لـ”واتفورد” الساعي لإثبات بأنه لايزال قادرا على العطاء في المُستوى العالي.

وأكد رابح ماجر، في تصريحاته الأخيرة، بأنه واثق من قدرة خريج مدرسة “الجياسكا” على تقديم الإضافة مع المنتخبين الأول والمحلي.