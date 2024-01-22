بلماضي:”أتمنى أن يكون اللاعبون في الموعد أمام موريتانيا”

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، على وعيه بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه رفقة اللاعبين، في مواجهة موريتانيا غدا الثلاثاء.

وقال بلماضي، اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة موريتانيا:”حضّرنا جيدا بدنيا قبل “الكان” بإجراء تربص بأرض الوطن والطوغو قبل إنطلاق “الكان””.

وأضاف بلماضي:”كلنا واعون بحجم المسؤولية التي تنتظرنا، واللاعبون استرجعوا جيدا لهذه المواجهة، وأتمنى أن يكونوا في الموعد”.