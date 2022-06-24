بلماضي:”أتمنى خوض مواجهة النيجر بملعب وهران”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، أنه يتمنى خوض مواجهة النيجر المُقبلة في تصفيات الكان بملعب وهران الجديد.

حيث قال، بلماضي، في تصريحات للتلفزيون العمومي، لحظة وصوله إلى مدينة الباهية اليوم الجمعة.

“نحن نُفكر في خوض مواجهة النيجر بملعب وهران الجديد، ونملك الرغبة لذلك”.

قبل أن يُضيف:”الشعب الوهراني طيب ويُحب كرة القدم والمُنتخب الوطني، ومنذ مدة طويلة لم نخض مواجهة للخضر بوهران”.

كما ختم:”أتمنى أن نلعب مواجهة النيجر بملعب وهران شهر سبتمبر المُقبل”.