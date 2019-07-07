بلماضي:”أريد التركيز على منتخبي وليس على المنافسين القادمين”

تحدث الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن حظوظ الخضر في التتويج باللقب القاري بعد بلوغهم الدور الربع النهائي.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب مواجهة “غينيا”.

“هناك العديد من المنتخبات القوية التي تأهلت للدور الربع النهائي وهناك من تحصلت على اللقب من قبل وشاركت في المونديال الآخير مثل السنغال وغانا وتونس”.

“لا أريد الحديث أو التركيز على المنافسين وإنما أكثر مايهمني هو العمل على نقاط قوتنا وتحسين النقائص رغم أنها ليست بالكثيرة”.

“نريد أن نكون جاهزين في كل مباراة ودراسة منافسنا بدقة وسنفعل المستحيل من أجل الذهاب لأبعد دور في الدورة”.