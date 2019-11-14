“بلماضي”:”أشكر الجمهور وسنذهب لبوتسوانا من أجل الفوز”

شكر الناخب الوطني “جمال بلماضي” الجماهير التي حضرت لملعب تشاكر رغم الظروف المناخية الصعبة.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة زامبيا.

“لم أكن أنتظر هذا الحضور الجماهيري الكبير خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة، أشكر كثيرا جمهورنا الرائع الذي دائما مايُعبر لنا عن حبه بطريقته الخاصة”.

“سنذهب إلى بوتسوانا من أجل الفوز وجلب النقاط الثلاث، عقليتي لا تسمح لي بدخول مباراة من أجل التعادل أو الهزيمة”.

“هناك بعثة من الفاف متواجدة ببوتسوانا وقد أخبروني أن الأرضية ليست كارثية ويُمكن ان تحتضن مباراة في كرة القدم”.