بلماضي:”أعلم أن التقدم بهدف فقط أمام منافس لا يلعب من أجل الفوز لا يكفي”

أعترف الناخب الوطني، جمال بلماضي، أن التقدم بهدف لصفر فقط أمام أنغولا، لم يكن كافيا لحسم المواجهة لصالح الخضر.

وصرح بلماضي، اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة بوركينا فاسو:”أمر مقلق اللعب أمام منافس لا يلعب من أجل تحقيق الفوز”.

وأضاف بلماضي:”التقدم بهدف فقط أمام منافس يلعب بطريقة دفاعية لا يكفي أعلم ذلك، دفعنا ثمن بنائنا الهجمات دون ترجمتها لأهداف”.

وتابع المتحدث:”اللعب الهجومي خلق مساحات للمنافس، وفي لحظات حرجة من المباراة، نال المنافس ركلة جزاء مشكوك في أمرها”.

وأوضح بلماضي:”صنع اللعب وخلق فرص وعدم ترجمتها هو بمثابة مُشكلة بالنسبة لي، وسنعمل على تدارك الأخطاء في المواجهة السابقة”.