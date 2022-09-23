بلماضي:”أنا راضٍ بما قدمته هاته العناصر أمام غينيا”

عبر الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن اعجابه بأداء اللاعبين الجدد والعائدين لبيت المنتخب الجزائري أمام غينيا.

حيث قال بلماضي مباشرة عقب اللقاء للتلفزيون العمومي:”لا تهمني النتيجة المُحققة أمام غينيا رغم أنني أطمح دائما للفوز”.

كما أضاف:”الشيئ الأهم هو أننا منحنا الفرصة للعديد من العناصر الجديدة والعائدة وكذا الذين لايملكون مباريات كثيرة مع الخضر على غرار توغاي بن طالب وناس دولور بن دبكة وزغبة”.

قبل أن يختم:”هاته العناصر قدمت ماعليها أمام غينيا وأنا راضي على أدائها”.