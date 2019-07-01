“بلماضي:”الأمور ستتغير بداية من الدور القادم”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن الأمور ستتغير بشكل كبير في الدور القادم وستصبح عبارة عن خروج مباشر في حال الهزيمة

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية سهرة اليوم الإثنين.

“الآن الأمور ستتغير في الكان حيث ستصبح المباريات عبارة عن إقصاء أو تأهل وأشاطركم الرأي بأننا سندخل في منافسة آخرى بداية من الدور القادم”.

“بداية من الدور القادم ستكون المباريات عبارة عن ça passe ou ça casse ويجب أن نكون على أقصى درجة من التركيز”.

“كانت هناك العديد من الأمور الإيجابية في المباريات الثلاثة الماضية يجب أن نعتمد عليها في الدور القادم وفي حال الإقصاء في الثمن النهائي سيتم نسيان كل مشوارنا””.