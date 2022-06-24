بلماضي:”الانتصارات الثلاثة الأخيرة للخضر لن تنسينا خيبة المونديال”

حل الناخب الوطني، جمال بلماضي، بولاية وهران، اليوم الجمعة، لحضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية وهران2022.

وصرح بلماضي عقب وصوله لوهران:” فوزنا في 3 لقاءات الأخيرة في تصفيات الكان 2023 ضد أوغندا تنزانيا وودية إيران، لن تنسينا خيبة الإقصاء من المونديال”.

وأضاف بلماضي:” الإقصاء من المونديال ضد الكاميرون، خيبة لنا كطاقم فني وكلاعبين والشعب الجزائري ككل وفوزنا في 3 مباريات لايعني أننا نسينا الإخفاق”.

وختم بلماضي تصريحاته:” سنحاول على العمل بقوة للعودة أقوى من قبل”.