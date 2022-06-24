بلماضي:”الانتصارات الثلاثة الأخيرة للخضر لن تنسينا خيبة المونديال”
بقلم فيصل زيان بوزيان
حل الناخب الوطني، جمال بلماضي، بولاية وهران، اليوم الجمعة، لحضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية وهران2022.
وصرح بلماضي عقب وصوله لوهران:” فوزنا في 3 لقاءات الأخيرة في تصفيات الكان 2023 ضد أوغندا تنزانيا وودية إيران، لن تنسينا خيبة الإقصاء من المونديال”.
وأضاف بلماضي:” الإقصاء من المونديال ضد الكاميرون، خيبة لنا كطاقم فني وكلاعبين والشعب الجزائري ككل وفوزنا في 3 مباريات لايعني أننا نسينا الإخفاق”.
وختم بلماضي تصريحاته:” سنحاول على العمل بقوة للعودة أقوى من قبل”.
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