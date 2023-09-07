بلماضي:”الجمهور العنابي يستحق مشاهدة المنتخب الوطني”

عبر الناخب الوطني جمال بلماضي، عن سعادته بالعودة للإستقبال بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بمناسبة إستقبال المنتخب التنزاني برسم الجولة السادسة من تصفيات “كان 2023”.

وصرح الناخب الوطني بلماضي اليوم الخميس لإذاعة عنابة:”آخر مواجهة ودية ضد تونس خاضها المنتخب الوطني بملعب عنابة”.

وتابع بلماضي:”سبق وأن كشفنا أننا سنعود للإستقبال في هذا الملعب، لأن الجمهور العنابي يستحق مشاهدة المنتخب الوطني”.

وأضاف بلماضي:”سنأتي لملعب عنابة لإجراء مباريات المنتخب الوطني بكل سرور وفخر، ولكن يجب أن يكون الملعب في أتم جاهزية”.