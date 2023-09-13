بلماضي:”الجميع كان يعلم بموعد التربص قبل شهرين و عليهم تحمّل المسؤولية”

عبر الناخب الوطني جمال بلماضي، عن استيائه لعدم تجهيز المنشآت الرياضية المحلية في الموعد، لاحتضان تربص المنتخب الوطني لشهر سبتمبر الجاري.

وصرح بلماضي لقناة النهار، اليوم الأربعاء:”نعمل بكل جدية رغم شغور منصب رئاسة الإتحادية، وهذا التربص جرى في ظروف جد صعبة من ناحية التنظيم”.

وأضاف المتحدث:”تخيلوا معي من أجل لعب مباراة في أرض الوطن إستقلنا أربع طائرات، جئنا للجزائر العاصمة بعدها تنقلنا لقسنطينة، بعدها توجهنا إلى عنابة من ثم العودة لقسنطينة رغم أننا سنلعب داخل الديار!”.

وأوضح بلماضي:”هناك أمر لا يسير على مايرام، جميع المسؤولين عن المنشآت الرياضية كانوا يعلمون أننا سنخوض تربص قبل شهرين من موعده، نريد أن نجد مركز سيدي موسى والملاعب جاهزة وعلى الجميع تحمل مسؤولياته”.