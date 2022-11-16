بلماضي:”اللعب بوهران يسعدنا وأتمنى أن تكون مباريات في مختلف الولايات”

عبر الناخب الوطني جمال بلماضي، عن سعادته باحتضان ملعب ميلود هدفي بوهران، مواجهة المنتخب الوطني، ضد نظيره المالي.

وصرح بلماضي صبيحة اليوم الأربعاء، لقناة النهار في مطار هواري بومدين، قبل التنقل لوهران:” سعداء بلعب مواجهة مالي بوهران”.

وأضاف بلماضي:”الجمهور الوهراني يستحق مشاهدة الخضر أمامه، وسنلعب أمامه و هذا واجبنا تجاهه”.

وتابع بلماضي تصريحاته:”ننتظر تدشين الملاعب الأخرى من أجل اللعب أمام كل الشعب الجزائري، في مختلف ولايات الوطن”.