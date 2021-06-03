بلماضي:”المُباراة كانت صعبة والمُنتخب الموريتاني قوي بدنيا”

واجه سهرة اليوم الخميس بملعب تشاكر المنتخب الوطني المُنتخب الموريتاني في مُباراة ودية تحضيرية تحسبا لتصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر، وهي المُباراة التي إنتهت بفوز الخضر برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد في تحذير مُباشر لمالي وتونس المُنافسين القادمين.

الناخب الوطني جمال بلماضي قال سهرة اليوم الخميس عقب مواجهة موريتانيا في الندوة الصحفية:”النتيجة الإيجابية هي الشيئ الأهم في مواجهة اليوم بالتأكيد، المباراة لم تكن سهلة خاصة وأن المنتخب الموريتاني قوي بدنيا لكننا حضرنا له جيدا ونجحنا، منتخب موريتانيا تأهل لآخر منافستين من كأس إفريقيا وتعادل ضد المغرب في التصفيات ذهابا وإيابا..المنتخب الموريتاني ترك لنا مساحات قليلة في مواجهة اليوم وهو ماسيحدث لنا في المباريات القادمة ضد الخصوم الآخرى”.