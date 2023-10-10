بلماضي:”الوافدون الجدد اندمجوا بسرعة مع المنتخب”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، أن اللاعبين الجدد الذين التحقوا بالمنتخب الوطني في تربص هذا الشهر، اندمجوا بسرعة مع المنتخب.

وصرح بلماضي لقناة النهار، اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق وفد الخضر نحو قسنطينة:”في أول يوم للتربص إجتمع اللاعبون، وحقيقة الوافدون الجدد اندمجوا في المجموعة بسرعة كما هو معتاد”.

وأضاف المتحدث:”من السهل أن يندمج كل لاعب يقرر تمثيل منتخب بلاده مع المجموعة، وبكل فرح وسرور، وأتمنى لهم التوفيق”.