بلماضي:”بوداوي مبهر وهذا هو عطال الجديد”

أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي، بنجم نادي بارادو هشام بوداوي بكونه ألمع الأسماء الصاعدة في سماء الكرة الجزائرية.

وجاءت تصريحات الرجل الأول في العارضة الفنية لـ”الخضر” في حوار خص به الموقع الرسمي لشبكة “بي إن سبور” القطرية.

أين قال:”بوداوي يذكر بالدولي الفرنسي السابق تيغانا، الذي يمتاز بالحيوية والذكاء في اللعب وعدم تضييع الكرات.. ولدي أمل كبير فيه”.

مضيفا:”هنالك أيضا هيثم لوصيف الذي قد يكون عطال الجديد، رغم إختلاف طريقة لعبه وعدم تسجيله للأهداف لكنه يملك توزيعات جيدة”.

وختم بلماضي حديثه:”هنالك أيضا زكريا نعيجي الذي يقدم موسم رائع بتسجيله لعشرين هدف في البطولة الجزائرية”.