“بلماضي”:”تتويجنا مُستحق رغم أننا لم نُقدم نهائي كبير”

أكد المدرب الوطني “جمال بلماضي” أن تتويج الخضر مُستحق رغم الصعوبات التي وجدها زملاء محرز في النهائي.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي أعقبت النهائي.

“في العادة نقول أن نهائي الكان يتم الفوز به ولايُلعب لكنني لم أكن أؤمن بهذه القاعدة في البداية لأن النهائي يُلعب ويُحضر أيضا”.

“كنت أعلم أنه يجب تحضير النهائي بشكل جيد خاصة وأن منافسنا في النهائي كان المنتخب السنغالي الذي يملك لاعبين كبار ومدرب رائع”.

“الحقيقة أنها لم تكن أفضل مباراة لنا في البطولة ولم نستحوذ على الكرة بشكل جيد ووجدنا الكثير من الصعوبات لكن في النهاية نحن أفضل هجوم وأفضل دفاع رفقة السنغال وعلى العموم نستحق التتويج بالكان”.