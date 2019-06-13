بلماضي:”تربص الدوحة مُخصص للتعود على الحرارة والرطوبة”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن تربص المنتخب الوطني الجزائري الذي يُجرى بالدوحة القطرية مُخصص للجانب التكتيكي والتعود على المناخ.

وقال “بلماضي” في تصريحات لقناة “بيين سبورتس” القطرية صبيحة اليوم الخميس.

“نحن الآن في المرحلة الثانية من التحضيرات لكأس أمم إفريقيا المقررة بمصر وذلك بعد تربص سيدي موسى الذي جرى في ظروف مناخية ملائمة وكان مُخصصا للجانب البدني”.

“الآن وخلال تربص الدوحة نحن نعمل على الجانب التكتيكي كما أننا نُريد التعود على الطقس، تنتظرنا مباراة ودية ثانية ضد مالي قبل التوجه للقاهرة”.

جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائر: نحن الآن في المرحلة الثانية من التحضيرات بعد معسكر الجزائر الذي خصص للجانب البدني — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 13, 2019